فيضانات مدمرة في الصين وشي يحذر: الوضع "خطير للغاية"- فيديو 

حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ الاربعاء، من ان الأحداث بلغت “مرحلة دقيقة” في مقاطعة خنان وعاصمتها تشينغتشو وسط البلاد بعد العواصف التي تسببت بفيضانات هائلة اجتاحتها في اليوم السابق.

وقال مسؤولون في بلدية تشنغتشو إنّ المدينة البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة “شهدت سلسلة عواصف مطرية نادرة وغزيرة، مما تسبّب بتراكم المياه في مترو تشنغتشو”.

Henan province is home to 94 million people. The capital Zhengzhou received 200 mm of rainfall in one hour on Tuesday.



This unconfirmed video is thought to be from inside the subway in the province.



More about the floods here: https://t.co/5At9o0HRBU pic.twitter.com/x6HReXnmJg — Akshat Rathi (@AkshatRathi) July 20, 2021

وأشار المسؤولون الى ان الكارثة التي تسبب بها أعلى معدل متساقطات يومي منذ 60 عاماً، أسفرت عن مصرع 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وقال شي إنّ “سدود بعض الخزّانات انفجرت… مما تسبّب بإصابات خطيرة وبخسائر في الأرواح وبأضرار في الممتلكات. السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جداً”.

السلطات كانت أصدرت أعلى مستوى من التحذير من الأحوال الجوية في مقاطعة خنان التي اجتاحتها فيضانات قياسية.

Video being shared on WeChat ht @KarolineCQKan pic.twitter.com/BPOhd9TwEB — Akshat Rathi (@AkshatRathi) July 20, 2021

وذكرت القيادة الإقليمية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان أنّ صدعاً بطول 20 متراً ظهر في سد في مدينة لويانغ التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة في مقاطعة خنان. وحذّرت من أنّ “السدّ قد ينهار في أي لحظة”.

وأعلن الجيش أنه أرسل جنوداً للقيام بأعمال طارئة من بينها تحويل مسار الفيضانات.

ومع ان الفيضانات الموسمية شائعة في الصين، لكنّ العلماء يقولون إنّ التغيّر المناخي يتسبّب بزيادة ظواهر الطقس المتطرّفة.

Videos being shared on WeChat ht @KarolineCQKan pic.twitter.com/iWTJbQ4c2O — Akshat Rathi (@AkshatRathi) July 20, 2021

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية صور من شوارع تشنغتشو ظهر فيها مشاة أثناء إنقاذهم من السيول والفيضانات.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ركاباً وصل منسوب المياه إلى مستوى أكتافهم في إحدى حافلات مترو تشنغتشو، كما وقف بعضهم على المقاعد. وفي مقطع فيديو آخر، قام رجال الانقاذ بإجلاء الركاب في الظلام.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" المحلية عن السلطات قولهم إن انفجارا وقع في مصنع لسبائك الألومنيوم بمقاطعة خنان بعد تدفق مياه الفيضانات من نهر قريب في خزان سبائك مع محلول درجة حرارة عالية.