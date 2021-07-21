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فيضانات مدمرة في الصين وشي يحذر: الوضع "خطير للغاية"- فيديو 

منشور 21 تمّوز / يوليو 2021 - 06:47
فيضانات مدمرة في الصين

حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ الاربعاء، من ان الأحداث بلغت “مرحلة دقيقة” في مقاطعة خنان وعاصمتها تشينغتشو وسط البلاد بعد العواصف التي تسببت بفيضانات هائلة اجتاحتها في اليوم السابق. 

وقال مسؤولون في بلدية تشنغتشو إنّ المدينة البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة “شهدت سلسلة عواصف مطرية نادرة وغزيرة، مما تسبّب بتراكم المياه في مترو تشنغتشو”.

وأشار المسؤولون الى ان الكارثة التي تسبب بها أعلى معدل متساقطات يومي منذ 60 عاماً، أسفرت عن مصرع 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وقال شي إنّ “سدود بعض الخزّانات انفجرت… مما تسبّب بإصابات خطيرة وبخسائر في الأرواح وبأضرار في الممتلكات. السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جداً”.

السلطات كانت أصدرت أعلى مستوى من التحذير من الأحوال الجوية في مقاطعة خنان التي اجتاحتها فيضانات قياسية.

وذكرت القيادة الإقليمية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان أنّ صدعاً بطول 20 متراً ظهر في سد في مدينة لويانغ التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة في مقاطعة خنان. وحذّرت من أنّ “السدّ قد ينهار في أي لحظة”.

وأعلن الجيش أنه أرسل جنوداً للقيام بأعمال طارئة من بينها تحويل مسار الفيضانات.

ومع ان الفيضانات الموسمية شائعة في الصين، لكنّ العلماء يقولون إنّ التغيّر المناخي يتسبّب بزيادة ظواهر الطقس المتطرّفة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية صور من شوارع تشنغتشو ظهر فيها مشاة أثناء إنقاذهم من السيول والفيضانات.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ركاباً وصل منسوب المياه إلى مستوى أكتافهم في إحدى حافلات مترو تشنغتشو، كما وقف بعضهم على المقاعد. وفي مقطع فيديو آخر، قام رجال الانقاذ بإجلاء الركاب في الظلام.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" المحلية عن السلطات قولهم إن انفجارا وقع في مصنع لسبائك الألومنيوم بمقاطعة خنان بعد تدفق مياه الفيضانات من نهر قريب في خزان سبائك مع محلول درجة حرارة عالية.

كلمات دالة:الصينشي جينبينغفيضانات

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