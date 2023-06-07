فيضانات نوفايا كاخوفكا.. 100 عالق في منطقة البيوت الصيفية

أعلن فلاديمير ليونتيف، رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا، أن حوالي 100 شخص لا يزالوا عالقين في منطقة البيوت الصيفية قرب المدينة، بسبب الفيضانات التي نجمت عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وقال ليونتيف في تصريحاته للقناة "الأولى" التلفزيونية الروسية اليوم الأربعاء: "نحن نعمل على إنقاذ الأشخاص الذين يحتاجون حالياً للإجلاء، وهناك حوالي 100 شخص عالقون في منطقة البيوت الصيفية في كورسونا بالقرب من نوفايا كاخوفكا".

وكان ليونتيف قد أفاد في وقت سابق اليوم أن القرية بأكملها، كورسونا، قد غمرتها المياه تمامًا.

وأشار إلى أنه تم بالفعل إجلاء نحو 500 شخص من المناطق المتضررة، فيما لا يزال هناك 7 أشخاص في عداد المفقودين.

ونتج عن قصف القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا تدمير الجزء العلوي منها، بما في ذلك صمامات التصريف، فجر الثلاثاء، مما أدى إلى تدفق المياه بشكل غير منتظم وحدوث فيضانات مدمرة.

