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فيضانات وسيول في أربيل (صور)

منشور 13 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:31
فيضانات وسيول في أربيل
فيضانات وسيول في أربيل شمال العراق

شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، فيضانات وسيول، إثر الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المدينة، تسببت بأضرار مادية في عدد من المناطق، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.

وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، الرائد سركوت كارش، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوي، وسيداوة، وتقاطع مجلس الوزراء في أربيل".

وأضاف أن السيول أدت إلى أضرار مادية ولم يتم حتى الأن تسجيل أي خسائر بشرية.

كما أجلت وزارة تربية إقليم كردستان، اليوم الخميس، امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل.

 

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