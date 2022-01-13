فيضانات وسيول في أربيل (صور)

شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، فيضانات وسيول، إثر الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المدينة، تسببت بأضرار مادية في عدد من المناطق، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.

وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، الرائد سركوت كارش، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوي، وسيداوة، وتقاطع مجلس الوزراء في أربيل".

فيضانات وسيول مجددا في اربيل بسبب الامطار وتضرر العديد من العوائل نتيجة لذلك.



لم يحاسبوا المشاريع السكنية التي تسببت بالفيضانات الاخيرة بسبب وقوف المسؤولين وراءها، ولذلك هذه الحوادث سوف تستمر مستقبلًا. pic.twitter.com/wxA4jyOALo — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) January 13, 2022

وأضاف أن السيول أدت إلى أضرار مادية ولم يتم حتى الأن تسجيل أي خسائر بشرية.

كما أجلت وزارة تربية إقليم كردستان، اليوم الخميس، امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل.