فيلم كرتون فرنسي يثير غضب أولياء الأمور بمدرسة مصرية، والوزارة: "الواقعة قديمة"

عرضت مدرسة ابتدائية فرنسية في مصر لطلبتها فلم كرتون يحوي مشاهد عري، متسببة بموجة احتجاج في صفوف اولياء الامور، فيما اكدت وزارة التربية بان "الواقعة قديمة" واعاد الاولياء اثارتها بعد خلافات مع المدرسة.

وقال موقع "القاهرة 24" ان اولياء امور الطلبة تقدموا بشكاوى الى وزارة التربية مطالبين فيها باتخاذ اجراء بحق المدرسة الواقعة في منطقة راقية في التجمع الخامس ضمن العاصمة، وكذلك بمراجعة مناهجها المقدمة للتلاميذ.

ونقلت عن اولياء الامور قولهم ان الفلم يحوي مشاهد عري واخرى خادشة وتتضمن الفاظا وايحاءات جنسية و"قبلات ساخنة" لا ينبغي ان تعرض على اطفال في سن ابنائهم الذين لا تتجاوز اعمارهم ثماني سنوات.

واكدوا رفضهم لما اقدمت عليه المدرسة التي تتبع مناهج تدريس تتواءم مع الثقافة الفرنسية، ولكنها بالضرورة لا تناسب ثقافة وقيم المصريين الدينية على اختلافاتها على حد قولهم.

واتهم الاولياء المعلمين وادارة المدرسة باجبار التلاميذ على الاستمرار في مشاهدة الفلم بعدما احتج عليه عدد منهم بسبب اللقطات "الخادشة" و"الخارجة" التي تضمنها.

ودافعت ادارة المدرسة عن عرض الفلم الذي يحمل عنوان "le tableau" او "اللوحة"، مؤكدة انه مجاز من المركزي الثقافي الفرنسي في مصر.

وقالت المدرسة انها لم ترجع الى السلطات المصرية المختصة قبل عرض الفلم في ضوء ذلك، مضيفة انه مسموح بمشاهدته في فرنسا لتلاميذ المرحلة الابتدائية ممن هم بين سن سبع وتسع سنوات.

"القصة قديمة"

ومن جانبها، اكدت وزارة التربية المصرية ان "القصة قديمة" واعاد الاولياء نشرها بعد خلافات مع المدرسة.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر في الوزارة قوله ان تبين من التحقيق ان الشكاوى التي اثارها اولياء الامور مؤخرا تتعلق بواقعة حصلت العام الماضي، وان "مشاكل" بينهم وادارة المدرسة جعلتهم يعيدون النشر، وبما يوحي ان القصة جديدة.

واوضج المصدر ان الوزارة كانت اجرت تحقيقا حينها في واقعة الفلم، وتقرر منع عرضه على الطلاب واتخاذ اجراءات في حق المسؤولين عن الواقعة، موضحا ان المشاهد التي يحتج عليها اولياء الامور لا يتعدى طولها الثواني.

وأوضح المصدر، أنه تبين أن عرض هذه المشاهد كان ضمن عرض كبير وأن هذه المشاهد لم تتخطى الثواني، ومع ذلك تم منع عرضه للطلاب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسببين في تلك الواقعة آنذاك.

واكد ان وزارة التربية تراجع كافة المحتوى الموجود في هذه المدرسة وغيرها من المدارس الدولية لضمان عدم تعرض الطلبة لمثل هذا الموقف.

و"le tableau"، هو فيلم رسوم متحركة شعري للمرج الفرنسي جان فرانسوا لاجوي، وتتمحور فكرته حول ثلاث شخصيات من فئات اجتماعية مختلفة تهرب من لوحاتها غير المكتملة بحثًا عن الرسام ، على أمل أن يكملها نيابة عنها.