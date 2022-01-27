فيل يدهس سائحا سعوديا حتى الموت في أوغندا

تعرض سائح سعودي للدهس حتى الموت من قبل فيل، أثناء رحلة بحديقة شعبية في أوغندا.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الحياة البرية الأوغندية، بشير هانغي، أن الحادث حصل يوم الثلاثاء الماضي، في حديقة "مورشيسون فولز" الوطنية، عندما غادر الرجل السيارة التي كان يستقلها مع أصدقائه.

وأضاف هانغي في بيان نشرته فرانس برس "توقفوا بجانب الطريق، وخرج المتوفى من السيارة، وهاجمه فيل وقتله على الفور".

وأشار إلى أن اسم السائح السعودي هو أيمن سيد الشهاني.

وأكد مسؤولو الحديقة أن الشرطة ستحقق في وفاة الشهاني، وستقوم بمراجعة البروتوكولات الأمنية "لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث".

ويذكر أن هجمات الحيوانات على زوار الحدائق تعتبر نادرة في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وفي عام 2018 ، قتل نمر طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات في حديقة أخرى غرب أوغندا.