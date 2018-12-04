في أقل من شهر.. العاهل السعودي يبعث برسالة شفوية ثانية لأمير الكويت

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الثلاثاء، رسالة شفوية إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقام بنقل الرسالة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي خلال استقبال سموه له بقصر بيان.

وأفادت صحيفة "الرياض" السعودية، بأن الرسالة تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين.

من المهم الإشارة إلى أن العاهل السعودي بعث في الـ18 من نوفمبر، برسالة شفوية إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

هذا وتأتي زيارة المبعوث السعودي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الرياض والكويت توترا بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الكويت بشأن إنتاج النفط في المنطقة المحايدة.

واندلعت التوترات منذ العقد الماضي، حين ثار غضب الكويت جراء قرار سعودي لتمديد امتياز "شيفرون" بحقل الوفرة حتى 2039 دون استشارة الكويت، كما أغلقت الرياض "حقل الخفجي" في 2014 بسبب مشكلات بيئية، وفي 2015، أغلقت "شيفرون" "حقل الوفرة" متعللة بصعوبات في استخراج تصاريح العمل وتوفير المواد.

جدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان زار الكويت يوم 30 سبتمبر 2018، لمناقشة إمدادات النفط والوساطة الكويتية لتسوية الأزمة مع قطر.

وفي أعقاب الزيارة تناقلت وسائل إعلام تقارير عن "فشلها"، لكن الخارجية الكويتية نفت صحة تلك التقارير، وأعربت عن ارتياحها للزيارة ونتائجها، التي وصفتها بالإيجابية، مؤكدة أن المباحثات التي جرت اتسمت بـ "الروح الأخوية الحميمية".