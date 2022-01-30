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في أول زيارة ل"الإمارات".. الرئيس الاسرائيلي "هرتسوغ" في أبو ظبي

منشور 30 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:09
الرئيس الاسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ وعقيلته في أبو ظبي
الرئيس الاسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ وعقيلته في أبو ظبي

وصل الرئيس الاسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ وعقيلته إلى العاصمة أبوظبي، اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية إلى الإمارات، حيث كان في استقباله وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد.

وكتب الحساب الرسمي لدولة إسرائيل على تويتر باللغة العربية: "محطة أخرى من تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وأعرب هرتسوغ عن غبطته بالاسقبال الحميم".

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلي، "عقد الرئيس الإسرائيلي اجتماعا مع وزير الخارجية الإماراتي عقب انتهاء مراسم استقباله".

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