في أول زيارة ل"الإمارات".. الرئيس الاسرائيلي "هرتسوغ" في أبو ظبي

وصل الرئيس الاسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ وعقيلته إلى العاصمة أبوظبي، اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية إلى الإمارات، حيث كان في استقباله وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد.

وكتب الحساب الرسمي لدولة إسرائيل على تويتر باللغة العربية: "محطة أخرى من تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وأعرب هرتسوغ عن غبطته بالاسقبال الحميم".

وصل قبل قليل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ وعقيلته الى #ابوظبي في اول @Isaac_Herzog زيارة رسمية الى الإمارات حيث كان في استقباله وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد محطة أخرى من تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات 🇮🇱🇦🇪 واعرب هرتسوغ عن غبطته بالاسقبال الحميم 📸عاموس بن غرشوم pic.twitter.com/qIwJAAFfMu — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 30, 2022

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلي، "عقد الرئيس الإسرائيلي اجتماعا مع وزير الخارجية الإماراتي عقب انتهاء مراسم استقباله".