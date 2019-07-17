السعودية تكثف تحذيراتها من رفع شعارات سياسية ومذهبية في الحج

كثفت السعودية تحذيراتها من رفع الشعارات السياسية والمذهبية خلال موسم الحج الحالي، مؤكدة انها لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات، في إشارة واضحة للحجاج الايرانيين.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن أن السلطات "لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، مع تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).

واضاف بنتن أن "الحج فرصة للترابط والتلاحم ووحدة المسلمين وليس مكاناً للجدل السياسي والمذهبية والتفرقة والتحريض" مؤكدا على "المعاني السامية لهذه العبادة والركن الخامس من أركان الإسلام، مستشهداً بقوله تعالى: (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)".

وشدد الوزير السعودي على ضرورة "الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، والتفرغ لأداء هذه الشعيرة العظيمة، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو الحج وسكينته".

وسبق أن اطلقت الحكومة السعودية ورابطة العالم الاسلامي خلال الفترة القريبة الماضية تحذيرات مماثلة، كان واضحا ان المعني بها هم الحجاج الايرانيون الشيعة.

واعتادت السعودية أن تصدر سنويا، تحذيرا لحجاج إيران من إقامة مراسم يطلقون عليها "البراءة من المشركين"، وهو شعار طائفي ألزم مرشد إيران الخميني الحجاج الإيرانيين برفعه وترديده في مواسم الحج، من خلال مسيرات أو مظاهرات "تتبرأ ممن يعتبرونهم مشركين"، باعتبار أن الحج يجب أن يتحول من مجرد فريضة دينية إلى فريضة سياسية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، السبت، عن مسؤول بعثة الحج الإيرانية عبدالفتاح نواب التمسك بإقامة تلك المراسم، زاعما أن "قضية البراءة من المشركين لا تضر العالم الإسلامي بل تؤدي إلى تقويته".

وبين أن تلك المراسم "ستجري في موسم العام الجاري".

وكان المرشد الإيراني الحالي علي خامنئي جدد قبل عدة أيام دعوته لتسييس الحج، وذلك خلال استقباله المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج في إيران.

ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن خامنئي قوله إن "الحج عمل سياسي وتكليف ديني"، زاعماً أن "البراءة من المشركين فريضة إلهية".

من جهة اخرى، كانت السعودية دعت قطر إلى إزالة العقبات التي تفرضها لمنع الحجاج القطريين من القدوم لأداء الحج، إلا أن صحف "الحمدين" خرجت، الأحد، لتردد الأكاذيب القديمة نفسها، وتستعين بأسماء منظمات وهمية لدعم موقفها الهش، ردا على الدعوة السعودية.

المملكة وجهت دعوة أيضا لعدم رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية خلال الحج والتفرغ للعبادة، إشارة إلى الشعارات التي يرفعها الإيرانيون بإيعاز من نظام المرشد علي خامنئي.

تلك الدعوة أكدتها الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، مؤكدة أن إثارة الشعارات السياسية والحزبية والطائفية في هذه الشعيرة "يعد من الرفث والفسوق والجدال في الحج".