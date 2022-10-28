في اشارة لـ قطر: المانيا تستغرب منح تنظيم كأس العالم لهكذا دول

استدعت الخارجية القطرية سفير ألمانيا في الدوحة احتجاجاً على تصريحات وصفتها بالمستهجنة وغير المقبولة وفيها اساءة للشعب القطري على خلفيه تصريحات صادرة عن وزيرة ألمانية بشأن بطولة كأس العالم التي تنظمها الدوحة خلال الاسابيع القليلة القادمة

احتجاج قطري على المانيا

واعلنت الوزارة القطرية انها سلمت السفير الالماني لدى الدوحة مذكرة احتجاج رسمية، حيث أعربت فيها عن خيبة أملها ورفضها التامّ و"شجبها لتصريحات" وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر بشأن استضافة قطر للمونديال، وطالبت "بتوضيحات بشأن هذه التصريحات" حسب ما اعلن الأمين العام للوزارة أحمد بن حسن الحمادي

من جهته قال مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ماجد بن محمد الأنصاري إنّ تصريحات الوزيرة الألمانية "مرفوضة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري" و"ليس مقبولاً تسجيل الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى".

تصريحات المانية مهينة لقطر

وقالت الوزيرة الالمانية فايسر في تصريحات تلفزيونية : "إنّ استضافة قطر للمونديال كانت بالنسبة للحكومة الألمانية "صعبة للغاية"، مشدّدة على أنّ "هناك معايير يجب الالتزام بها، ومن الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لمثل هكذا دول" واضافت: "في ما يخصّ الأحداث الرياضية الدولية في المستقبل، يجب أن نتأكّد من ارتباط منح شرف الاستضافة والتنظيم بمعايير حقوق الإنسان".

وتتعرض الدوحة لهجمة كبيرة من منظمات ودول منذ منح الاتحاد الدولي لكرة القدم حقّ استضافة المونديال إلى قطر عام 2010، بدات بالحديث عن اهدار حقوق العمال العاملين في المنشآت الرياشية وانتهت بالحديث عن ضرورة ممارسة المثليين والشواذ لما بات يوصف بـ حقوقهم الجنسية