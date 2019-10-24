في اليوم الثامن: عون يخاطب اللبنانيين واميركا تدعم مطالبهم

يوجه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، كلمة للشعب اللبناني اليوم الخميس في تمام الساعة 12.00 ظهرا يتناول فيها التطورات الأخيرة، وذلك عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وفقا لبيان صادر من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية.

ويشهد لبنان احتجاجات في عدة مدن دفعت مئات الآلاف من المواطنين إلى الخروج والتظاهر بسبب تردي الأوضاع المعيشية وفرض الحكومة ضرائب على الخدمات رغم تراجعها عن هذه الخطوة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء، سعد الحريري أقر حزمة من الإجراءات الإصلاحية في محاولة لاحتواء أزمة المتظاهرين.

وأجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء سعد الحريري، أكد خلاله حرص الجامعة العربية على استقرار لبنان و الحفاظ على السلم الأهلي ،معرباً عن تمنياته الدائمة للبنان وشعبه بكل الخير.

واشنطن تدعم

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن الشعب اللبناني غاضب بحق من حكومته لرفضها معالجة الفساد وأن الاحتجاجات تعكس مطالب اللبنانيين باتخاذ إجراء، مضيفا أن واشنطن تدعم حقهم في التظاهر السلمي.

واجتاحت لبنان مظاهرات غير مسبوقة أصابت البلاد بالشلل على مدى أسبوع احتجاجا على سياسيين يعتبرونهم مسؤولين عن الفساد والهدر في دولة مثقلة بالديون وتئن تحت وطأة أزمة اقتصادية.