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في تحد لإسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تستعد لدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى

في تحد لإسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تستعد لدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى
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