في حادث وصف بالخطير والمعقد.. مقتل 3 جنود اسرائيليين وشرطي مصري

أفاد المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال بأن ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا، وأصيب جندي رابع، نتيجة تبادل لإطلاق النار عند الحدود مع مصر.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش يقوم حاليًا بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث ويجري أعمال تمشيط في المنطقة المتضررة.

ووفقًا للتقديرات الأولية للجيش، فإن الشخص الذي تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وأودى بحياة الجنود الإسرائيليين كان شرطيًا مصريًا.

وفي تطور آخر، انتهت جلسة تقييم عاجلة للوضع الأمني بحضور وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ورئيس الأركان وقادة المنظومة الأمنية. تمت هذه الجلسة استجابةً للأحداث التي وقعت عند الحدود المصرية.

ووصفت قناة 13 الإسرائيلية الحادث بأنه "خطير ومعقد وصعب"، حيث أشارت إلى أن مسلحًا واحدًا دخل الحدود وقام بقتل المجند والمجندة حوالي الساعة 6 صباحًا.

ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، تم العثور على جثتي المجندين بعد ساعتين من وقوع الحادث، بعدما لم يستجيبا للنداءات التي تم توجيهها إليهما عبر اللاسلكي، هرعت القوات إلى المكان واكتشفت جثتيهما، وبدأت عمليات التمشيط في المنطقة.

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، قالت إن "حدثاً أمنياً غير معتاد وقع عند الحدود مع مصر ولا زالت التفاصيل غير واضحة".

وذكرت أن "الحادث الأمني خاضع للرقابة العسكرية في الوقت الحالي، وفي انتظار المزيد من التفاصيل".

وقال موقع (والا) الإسرائيلي: إن "حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة مسؤولية الفرقة 80".

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي يحشد قواته في المنطقة ويخلي المصابين لمستشفى سوروكا".

