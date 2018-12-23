في ذكرى إعدام والدها.. تسجيل صوتي لرغد صدام حسين

يوافق يوم الثلاثين من ديسمبر الجاري، الذكرى الـ12 لإعدام صدام حسين

مع اقتراب الذكرى الـ12 لإعدام والدها، نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، السبت، تسجيلاً صوتياً، تحدثت فيه عن الأوضاع التي آل إليها العراق، بعد الغزو الأمريكي.

ويوافق يوم الثلاثين من ديسمبر الجاري، الذكرى الـ12 لإعدام صدام حسين، صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك، عام 2006.

ودعت رغد -في تسجيل صوتي بثته على صفحة باسمها على موقع فيسبوك- العراقيين إلى تجاوز الحواجز النفسية والشكلية لصالح الشعب الذي عانى ويعاني من الكثير من الضغوطات بعد الغزو الأميركي للبلاد سنة 2003.

وقالت: “أتمنى أيها العراقيون الأحبة أن تتسع رؤيتنا لعراق أكثر أمنا واستقرارا مما هو عليه الآن”. وذكرت أن العراق تحت قيادة والدها كان الحارس الأمين للبوابة الشرقية الحامية للأمة العربية من الأطماع التوسعية الإيرانية.

وبيّنت أنه تحت قيادة والدها “الشهيد” لم يكن أحد يتجرأ على أن يتجاوز سيادة البلد وكرامة شعبه، بينما تغيرت الأمور بعد مقارنة بعد 2003 حيث “ضاعت كل القيم الإنسانية والأخلاقية ونُشرت الأفكار الغريبة ووصل الأمر إلى حد استغلال الدين كغطاء لتمرير الأفكار المريضة لأحزاب كثيرة”.

وقالت رغد إن العراق مرّ بالكثير من الأزمات منذ الاحتلال الأمريكي، وقد عانى شعبه التهجير والقتل والطائفية والاجتثاث وتردي كل أنواع الخدمات الإنسانية، فضلا عن ممارسات الجماعات “الإرهابية المتطرفة التي أدمت تاريخ الوطن وحضارته”.