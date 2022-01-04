في ذكرى اغتيال سليماني .. قاآني: سننتقم من ترامب بأسلوبنا الخاص

توعد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني الثلاثاء، بالانتقام من الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب "بأسلوب خاص" لدوره في اغتيال القائد السابق الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية في بغداد عام 2020.

واغتيل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد في يناير العام 2020.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن قاآني قوله خلال حفل تأبين سليماني في طهران أن "كل المتورطين من الرئيس الأميركي المجرم دونالد ترامب إلى من كان لهم دور ظاهر أو خفي.. باغتيال قاسم سليماني هو تحت مجهر كل أحرار العالم“.

قاسم سليماني

وقال مخاطبا ترامب دون ذكر اسمه ”هل تعتقد أن الأمر انتهى.. ثأرنا الأساسي سيؤخذ منك، بالطبع لدينا أسلوبنا الخاص؛ ليس لدينا أسلوب المجرمين، لكن لدينا أسلوبنا الخاص“، دون الكشف عن ذلك الأسلوب.

وتشهد إيران هذه الأيام مراسم إحياء الذكرى السنوية لاغتيال أبرز قادتها العسكريين قاسم سليماني بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي نُفذت في فجر الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.

دونالد ترامب

وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بأخذ الثار من قتلة سليماني، ما لم يُحاكَم مسؤولون أميركيون عن اغتياله وأبرزهم ترامب.

وقال رئيسي في كلمة متلفزة ”إذا لم يُحاكم ترامب ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، أمام محكمة عادلة لارتكاب جريمة اغتيال الجنرال سليماني، فإن المسلمين سيثأرون“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن إيران دعت مجلس الأمن الدولي، إلى محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تقول طهران إنها متورطة أيضا.

وكان نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي قال الخميس الماضي، أن "الحرس الثوري يواصل العمل للسعي إلى الانتقام العنيف والقاسي من الأعداء الذين تورطوا في عملية اغتيال سليماني.. ويتبع الحرس أساليب وإجراءات مختلفة“.