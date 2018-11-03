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في ذكرى بلفور: فلسطين بين مطرقة وعد بلفور وسنديان وعد ترامب

في ذكرى بلفور: فلسطين بين مطرقة وعد بلفور وسنديان وعد ترامب
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