عباس وغانتس تهيئة الأجواء لزيارة بايدن

بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، برام الله، تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة منتصف يوليو/ تموز الجاري.

واستقبل عباس بيني غانتس، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.

وأضافت أن “الوزير الإسرائيلي قدم التهاني للرئيس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.

وأوضحت أن عباس أكد خلال اللقاء، “أهمية خلق أفق سياسي، واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الاجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع”.

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، مضيفا أنها “محل ترحيب من جانبنا”.

ويجري بايدن زيارة مرتقبة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية بين 13-15 يوليو/ تموز الجاري، ومن هناك سيتوجه إلى السعودية.

ويعتبر هذا اللقاء الثالث بين عباس وغانتس، حيث سبق أن التقيا في ديسمبر/ كانون الأول 2021، و أغسطس/ آب 2021 في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.