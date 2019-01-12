في رام الله وغزة.. مسيرة لإشهار “التجمع الديمقراطي”

مسيرة للتجمع الديمقراطي في رام الله

شارك العشرات من مؤيدي “التجمع الديمقراطي اليساري الفلسطيني” السبت، في مسيرتين متزامنتين في مدينتي رام الله وغزة، بهدف إشهار إطلاق التجمع الديمقراطي الفلسطيني الجديد، والمطالبة بإنهاء الانقسام، ومواجهة صفقة القرن والتطبيع.

وأفاد مراسل “القدس العربي” في رام الله، بأن العشرات من اليسار شاركوا في المسيرة التي جابت شوارع مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، لإشهار إعلان التجمع الديمقراطي الذي تم تشكيله قبل نحو عشرة أيام، ويضم خمس قوى من منظمة التحرير الفلسطينية وهي: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، وحركة المبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي فدا، إضافة لعدد من الشخصيات وممثلي مؤسسات عن المجتمع المدني.

وأضاف رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واليافطات التي تدعو إلى الوحدة وإنهاء الانقسام، والرافضة للتطبيع، وصفقة القرن.

وقال أمين عام حزب الشعب “فدا” بسام الصالحي، لـ”القدس العربي”: ان القوى اليسارية خرجت لإشهار قيام الائتلاف الديمقراطي بالمطالبة بإنهاء الانقسام، وتوحيد الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بما فيها صفقة القرن، والتطبيع، وتعزيز دعم وصمود المواطن.

وخرجت مسيرة أخرى متزامنة، أيضا في قطاع غزة بمشاركة قادة اليسار في القطاع.

وكانت فصائل فلسطينية يسارية، قد أعلنت عن تشكيل التجمع الديمقراطي، لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومواجهة ما أسمته بالتفرد في منظمة التحرير، وتعزيز دور اليسار.