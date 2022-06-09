في زيارة غير معلنة.. بينيت يصل الإمارات

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة غير معلنة سلفا، يلتقي خلالها برئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان.

وأدلى بينيت قبل توجهه إلى الإمارات بتصريح قال فيه: "سألتقي رئيس الإمارات لنضيف طبقة للعلاقة التي تنسج بين بلدينا لتحقيق الأمن لشعبينا".



وأعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، عن وصول بينيت إلى الإمارات "تلبية لدعوة" من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.



ونشر جندلمان صورة من استقبال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد في المطار، وذلك بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "رئيس الوزراء بينيت وصل قبل قليل إلى الإمارات تلبية لدعوة رئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد وتم استقباله في المطار من قبل وزير الخارجية سمو الشيخ عبد الله بن زايد".