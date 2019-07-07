في زيارة مفاجئة.. وزير خارجية عمان يلتقي الأسد بدمشق

منشور 07 تمّوز / يوليو 2019 - 11:02
الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد

أجرى وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، الأحد، زيارة مفاجئة إلى دمشق، التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، تناولت العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة.

وقالت الخارجية العمانية في تغريدات عبر "تويتر" اليوم الأحد: "استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية معالي الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليا​​​."

وأضافت الخارجية "نقل (ابن علوي) خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم [(قابوس بن سعيد)، كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة". وكان ابن علوي" عقد جلسة مباحثات رسمية في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية، والتطورات الراهنة على الساحة العربية والإقليمية".

وتعد زيارة بن علوي إلى دمشق الأبرز، عقب زيارة الرئيس المعزول عمر البشير في ديسمبر/كانون الأول، كأول رئيس عربي يزور سوريا منذ اندلاع الثورة السورية، قبل نحو 8 سنوات.

كلمات دالة:بشار الأسدسورياعمانيوسف بن علوي

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