في ظل صمت رسمي سعودي: جدل حول هوية قاتل الفغم

بمقتل "ممدوح بن مشعل آل علي"، المتهم رسميا بقتل حارس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يغيب السر وراء الدافع لاقدامه على فعلته في ظل صمت رسمي سعودي.

لكن حداثة التحقيق والتذرع بانه في بدايته تعطي العذر للدولة السعودية على التكتم حتى الان رغم اهمية الرجل وقيمته ومكانته لدى المجتمع السعودي

والأحد، أعلنت شرطة مكة المكرمة، في بيان، أن "ممدوح" قتل إثر تبادل إطلاق نار مع الشرطة في منزل بجدة عقب قتله صديقه اللواء عبد العزيز الفغم، حارس العاهل السعودي الذي كان متواجد أيضا، دون معلومات إضافية.

تحدثت تقارير عن ان القاتل هو نجل مشعل آل علي عضو البرلمان السعودي المعروف الا ان الاخير شارك في العزاء وقدم الواجب كاملا ونعي القتيل عبر حسابه الموثق بـ"تويتر" ووصف الجاني بـ "الغادر"، دون أن يشير الى اي نوع من القرابة بينهما

#عبدالعزيز_الفغم

مع التجليات الإلهيه والرحمات الربانية نسألك أن تغفرلعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء ، لهالدعوات بالغفران والشهادة، وللغادرنقول رفعتيه الى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي امرناوالد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعاوجندا🇸🇦

عظم الله أجور

يتبع — د مشعل ممدوح آل علي (@alaliksa) September 29, 2019

بعيدا عن التأويلات على مقتل اللواء #عبدالعزيز_الفغم رحمه الله

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تفضلوا..

ايضاح عضو مجلس الشورى د.مشعل آل علي والد الغادر قاتل الفغم!

وهو يدعو للفغم بالرحمة!

ويسمي ابنه..الغادر!

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رسالة..بليغة لأهل المغدور به!

وانهاء اللغط عن ما يثار من قصص "المؤامرات"!

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كفيت ووفيت! https://t.co/xHNcLDavPk — Abdullah Al Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) September 29, 2019

وقالت شرطة مكة المكرمة، عبر بيان، إن قاتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك هو صديق له يدعي ممدوح بن مشعل آل علي؛ حيث قتله بإطلاق النار عليه خلال زيارة كان يجريها الأول لمنزل صديق ثالث فى جدة (تتبع إداريا مكة)

ووصلت المزاعم -حسب حساب غير موثق بـ"تويتر" للمغرد الشهير "مجتهد"، الذي يهاجم العائلة الحاكمة في السعودية عادة، الذي قال في أكثر من تغريدة، أن الفغم كان موجود بالقصر لا المنزل، وأن المقتول والمتهم بالقتل تم "تصفيتهما" لأمور مرتبطة بصراع على الحكم، دون تقديم أي دليل على صحة ما زعمه.

#عبدالعزيز_الفغم قاتل الفغم .ممدوح ال علي . ابن عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل ال علي صديق قديم وبينهم خلاف تطور للقتل . pic.twitter.com/4jvJnQv8WY — هلالي الجنوب (@gdeNJvkurwLLJeo) September 29, 2019

في ظل هذا الغموض، والاهتمام الواسع بمنصات التواصل بمقتل الفغم، كانت صورة ووظيفة صديقه المتهم بالقتل، محل جدل وتضارب معلومات، دون تعليق رسمي.

وتداول صورة لضابط وأخرى لشخص على خيل، على أنها للمتهم بالقتل، دفع فيصل العبدالكريم وهو مؤيد للسلطات عبر حسابه الموثق بـ"تويتر" للقول: "يتداول كثيرون صورا لأشخاص مدنيين وعسكريين على أنهم من قتل اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله وهذا بالتأكيد من متعجلين هداهم الله على حساب سمعة أشخاص ومشاعر أسرهم".

يتداول كثيرون صور لأشخاص مدنيين وعسكريين على أنهم من قتل اللواء #عبدالعزيز_الفغم رحمه الله وهذا بالتأكيد من متعجلين هداهم الله على حساب سمعة أشخاص ومشاعر أسرهم.

وهذه صورته حتى لايتم استغلال صور أشخاص آخرين. pic.twitter.com/4mYykNuinn — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) September 29, 2019

إذ تحدث غانم الدوسري، وهو يبدو معارضا للسياسات السعودية عبر حسابه الموثق بـ"تويتر"، قائلا: "القاتل ممدوح آل علي ضابط مخابرات اعرفه شخصيا فقد لا حقني في لندن وسجل في نفس النادي الرياضي الذي كنت أتردد عليه".

وأضاف أن هذا الضابط "أخذ يتواصل معي بشكل مستمر محاولا إقناعي بالعودة وبعد أن رفضت حاول دعوتي إلى مزرعة صديق له خارج لندن فرفضت" وفق ما افادت وكالة انباء الاناضول

#اللواء_عبدالعزيز_الفغم حزن يخيّم على الحرس الملكي اللهم أمسح على قلوبهم وأجبر كسرهم على فراق رفيق دربهم💔 pic.twitter.com/puoGG1hraE — تهاني العليان🕊 (@Tahany____4) September 30, 2019

وردت عليه حسابات مؤيدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تنفي صحة هذا الزعم، مؤكدة أنها مجرد "أكاذيب".

وأعلنت تقارير سعودية، الأحد، دفن حارس الملك سلمان، غير أن مصير المتهم بقتله وهل دفن أم لا لم تتضح بعد، ولم تعلن السلطات تفاصيل ما بعد إعلان مقتله في تبادل لإطلاق النار.