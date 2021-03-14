في عهد دبيبة.. شركات اسكتلندية اختلست المليارات من ليبيا

تحقق الشرطة الاسكتلندية، مع شركات اسكتلندية للكشف عن مدى ارتباطها بعملية اختلاسات مالية تمت في ليبيا، بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة "صاندي تايمز" البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، عن ارتباط شركات اسكتلندية بعملية فساد في ليبيا بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.

وبين التقرير أن تحقيق الشرطة الاسكتلندية كشف عملية فساد بـ 5 مليارات استرليني مرتبطة بمسؤولين ليبيين، مشيرا إلى أن التحقيق قد شمل شبكة من الشركات الاسكتلندية و90 حسابا بنكياً.

وقدمت الشرطة الاسكتلندية تفاصيل تحقيقها للحكومة الليبية عام 2018، مؤكدة حصول إحدى الشركات بها على عقود بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من مؤسسات الحكومة الليبية، بما فيها هيئة تطوير المراكز الإدارية الموكلة لها مهمة تطوير البنى التحتية.

وأكدت أن عملية الاختلاسات تمت من خلال تلك الهيئة بين عامي 1989 و 2011، حيث كان يترأسها، علي دبيبة، 74 عامًا، وهو مسؤول حكومي في عهد القذافي، اتُهم بتضخيم تكلفة مشاريع البناء وإرساء عطاءات على الشركات التي كان على صلة بها.

وبحسب التقرير، فقد تم عرض تفاصيل التحقيق الذي دام 6 سنوات - المسمى بالرمز "أدلينتر" في إحاطة إعلامية قدمتها الشرطة الاسكتلندية.