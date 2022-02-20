في مشهد نادر الحدوث.. الثلوج تغطي مدينة مصرية (صور)

شهدت منطقة جنوب سيناء في مصر، أجواء ثلجية شديدة البرودة، حيث تساقطت الثلوج بغزارة على مدينة سانت كاترين، التي سجلت درجات حرارة دون الصفر المئوي، في ظل استمرار حالة الطوارىء في مختلف مدن محافظة الجنوب.

وغطت الثلوج قمم جبال كاترين، في مشهد نادر الحدوث في مصر، حيث سجلت المدينة درجة حرارة 2 تحت الصفر منذ أمس السبت، بينما بلغت درجة الحرارة على جبل موسى 6 تحت الصفر، وعلى جبل سانت كاترين 9 تحت الصفر، وعلى جبل عباس 7 تحت الصفر.

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين: "المدينة تتعرض منذ أمس لأجواء شتوية شديدة البرودة أثرت على الحالة العامة للمدينة، وكانت هناك تحذيرات من الطقس، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المناخ المتقلب"

كما أشار العناني إلى أن "الثلوج تراكمت في جميع أنحاء المدينة وتحولت المدينة إلى اللون الأبيض، وغطت طبقات الثلوج قمم الجبال، في منظر طبيعي لا يتكرر في محافظات مصر"، مؤكدا أنه " بالرغم من شدة البرودة والثلوج، استقبلت المدينة ليلة أمس 500 سائح من مختلف الجنسيات، معظمهم من جنوب شرق آسيا، وهم من حجاج طائفة الروم الأرثوذكس، إذ يأتون للصعود إلى قمة جبل موسى، ثم زيارة دير سانت كاترين، وهذا من شعائر حج الروم الأرثوذكس".

وفي هذا السياق، أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استمرار حالة الطوارئ بالمحافظة حتى انتهاء موجة البرد والأمطار، وقد جرى شفط المياه المتراكمة بسبب الأمطار من كل مدن المحافظة.