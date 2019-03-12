في هذا المكان البسيط كان يعيش الملا عمر (صور)

توفي الملا عمر في نيسان/ أبريل من العام 2013 1 من 3

توفي الملا عمر في نيسان/ أبريل من العام 2013 2 من 3

توفي الملا عمر في نيسان/ أبريل من العام 2013 3 من 3

نشرت حركة "طالبان"، صورا تظهر المنزل البسيط الذي عاش فيه زعيمها السابق، الملا عمر، عدة سنوات.

ونشر المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، صورتين للمنزل الذي عاش فيه الملا عمر، لمدة سبع سنوات، وخمسة شهور.

وأوضح مجاهد أن الملا عمر قاد "طالبان" من خلال هذه الغرفة الصغيرة، التي تقع في ولاية "زابل"، جنوبي أفغانستان.

وتوفي الملا عمر في نيسان/ أبريل من العام 2013.

وكانت وسائل إعلام غربية، كشفت خلال اليومين الماضيين تفاصيل جديدة عن حياة "الملا عمر"، الذي تبين أنه عاش على بعد مسافة قصيرة من قاعدة أميركية في أفغانستان، وذلك بحسب كتاب جديد يكشف عن إخفاقات مخجلة للاستخبارات الأميركية.

وظنّت واشنطن أن الزعيم الذي فقد إحدى عينيه كان مختبئاً في باكستان، لكن سيرة جديدة للملا عمر بينت أنه كان يعيش على بعد حوالى 4 كيلومترات من قاعدة عمليات عسكرية أميركية متقدمة في مسقط رأسه في ولاية زابل، إلى حين وفاته عام 2013.

والكتاب المعنون "البحث عن العدو" الذي أعده الصحافي الهولندي بيتي دام، يظهر أن زعيم طالبان كان يعيش كراهب افتراضي، يرفض استقبال أفراد عائلته ويكتب على الدفاتر بلغة وهمية.

وأمضى الصحافي دام خمس سنوات من الأبحاث من أجل كتابه، وقابل الحارس الشخصي لعمر، جبار عمري الذي ساعده في الاختباء وقام بحراسته بعد إسقاط نظام طالبان.

وبحسب الكتاب، استمع عمر إلى نشرات أخبار شبكة بي بي سي بلغة البشتون في المساء، لكنه لم يعلّق إلا نادراً على الأحداث التي كانت تحصل في العالم الخارجي، حتى عندما علم بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

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