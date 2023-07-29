في هذه المنطقة تسجيل اعلى درجة حرارة في التاريخ

شهدت صحراء سونوران في المنطقة الشمالية الغربية من المكسيك ، الأكثر حرارة في التاريخ المسجل وفق ما افادت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)

وقالت ناسا ان المنطقة المشار اليها حطمت الرقم القياسي الذي كان قد بلغ 80 درجة مئوية، في هذه الصحراء وقد تم قياس الحرارة الشديدة في الصحراء المذكورة على الحدود مع أريزونا في الولايات المتحدة.

ومنذ ابريل الماضي تم إدراج الموقع، باعتباره أكثر الأماكن سخونة في العالم ، بعد أن كان مسجلًا باسم صحراء لوت ووادي الموت في كاليفورنيا.

واوضحت "ناسا" ان الدرجة التي تم الوصول إليها بحد أقصى 80.8 درجة مئوية (177.44 فهرنهايت) في الصحراء المكسيكية، وفاجأت حرارة سونورا العلماء لأن الكوكب لم يسجل من قبل منطقة بدرجة حرارة أعلى من ذلك. واكدت انه تم إجراء القياس عن طريق قمرين صناعيين يقومان بتقييم مستويات الأوزون في الغلاف الجوي بشكل يومي.

وقد أصدرت السلطات تحذيرًا بعدم زيارة هذه الصحارى، صحراء سونوران المكسيكية، وصحراء وادي الموت الأمريكي، لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على مرتاديها بسبب درجات الحرارة التي لا يمكن احتمالها.