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في يوم الأرض.. تحذيرات فلسطينية من ضم الاحتلال للضفة الغربية

في يوم الأرض.. تحذيرات فلسطينية من ضم الاحتلال للضفة الغربية
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