قآآني في بغداد قبيل الحوار الاستراتيجي العراقي الاميركي

وصل الى العاصمة العراقية زعيم "فيلق القدس" الإيراني، إسماعيل قاآني، الذي انضم الى وفد رسمي إيراني يقوده برئاسة وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان.

وقالت مصادر اعلامية أن زيارة قاآني الثانية لبغداد منذ توليه المنصب بعد اغتيال زعيمه السابق قاسم سليماني، مطلع العام الحالي، تهدف إلى توحيد المواقف السياسية لدى الكتل الحليفة لطهران، في ما يتعلق بالحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي، الذي ينطلق، منتصف الشهر الحالي، في بغداد، ورؤية طهران للحوار

ونقلت صحيفة العربي الجديد ، ان قاآني سيجري لقاءات مع قادة كتل وزعامات سياسية وفصائل مسلحة، تتركز على موضوع الحوار الأميركي العراقي، الذي تعتبره إيران موجهاً ضدها بشكل رئيس من قبل الأميركيين، فضلاً عن ملفات أخرى تتعلق بالخلافات السياسية بين القوى السياسية العربية الشيعية.

وأضافت المصادر أن "قائد فيلق القدس وصل إلى العراق بتأشيرة دخول رسمية مثل باقي المسؤولين الإيرانيين الموجودين ضمن الوفد الرسمي الزائر للعراق".

وكان مستشار الحكومة العراقية هشام داود، قد أكد، في تصريحات صحافية، أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في 10 يونيو/ حزيران الحالي، وقد تكون بمستوى وزير خارجية أو أدنى"، مرجحاً "ألا تكون مشاركة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي فيها قريبة".

وبيّن داود أن "الحوار المرتقب سيؤكد السيادة الوطنية، من دون التطرق مباشرةً إلى انسحاب القوات الأميركية، وهناك مجالات كثيرة للتعاون مع الولايات المتحدة، ليست مقتصرة على الجانب الأمني الذي قد نحتاجه مستقبلاً من معلومات وتدريب".