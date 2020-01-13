قائد الأركان الجزائري الجديد يتفقد وحدات حدوديه مع ليبيا

يشرع قائد الأركان الجزائري الجديد، اللواء السعيد شنقريحة، الإثنين، في تفقد وحدات عسكرية تقع في مناطق متاخمة للحدود الليبية.

وهذه الزيارة التفقدية هي الأولى من نوعها لشنقريحة بعد توليه مهام منصبه الجديد، الشهر الماضي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع نشر على موقعها الإلكتروني، “يقوم اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من اليوم بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة”.

وأضاف البيان أنه “سيقوم خلال هذه الزيارة بتفقد عدد من الوحدات، ويشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي (مناورة) بالذخيرة الحية، ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات (قيادات) وأفراد وحدات الناحية العسكرية الرابعة”.

وتولى شنقريحة، وهو أيضا قائد القوات البرية، منصبه رئيسا للأركان خلفا للراحل قايد صالح الذي توفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019 إثر أزمة قلبية.

والمنطقة العسكرية الرابعة هي جهة تضم قطاعات ووحدات عسكرية تعد الأهم في البلاد وتشرف على تأمين حقول النفط في الجنوب، وكذلك شريط حدودي مع ليبيا يمتد قرابة 1000 كم.

وقبل أيام توج اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجديد عبد المجيد تبون بقرار تعزيز الأمن عبر الشريط الحدودي الجنوبي خاصة مع ليبيا، التي شهدت تصعيدا عسكريا.