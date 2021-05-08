قائد البيشمركة: داعش يستعد لتنفيذ عمليات جديدة

حذر قائد قوات البيشمركة في محور مخمور - الكوير في العراق، سيروان بارازانين من استعدادات تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عمليات جديدة.

وقال بارزاني إن المعلومات الاستخبارية تفيد بأن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) يعتزم تنفيذ المزيد من الهجمات، مشيرا إلى رصد تنقلات عناصر التنظيم الإرهابي عبر المنظار الليلي، حسبما نقلت عنه شبكة "روداو".

وأشار بارزاني إلى أن العمليات التي نفذها التحالف الدولي خلال الأسبوعين الماضيين أضعفت التنظيم الإرهابي، لكنه بدأ بالعودة وتفعيل أنشطته من جديد.

وأضاف بارزاني: "ازداد عدد مسلحي داعش أيضاً، وهم يحاولون تنظيم صفوفهم مرة أخرى، والرجوع إلى الكهوف والمخابئ التي تم قصفها في أوقات سابقة".

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي نفذ عددا من العمليات المسلحة، أبرزها الهجوم على قوات للبيشمركة في كركوك في 1 مايو/ أيار أسفر عن سقوط قتلى في صفوفها.