قائد الجيش الإسرائيلي يصل المغرب في أول زيارة من نوعها

وصل رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي الى المغرب الاثنين، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر تويتر أن كوخافي سيلتقي الثلاثاء، وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي والمفتش العام للقوات الملكية المغربية الفريق أول بلخير الفاروق ومسؤولين أمنيين أخرين.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام يتصدرها التعاون الأمني والعسكري.

وسيرافق رئيس الأركان خلال الزيارة، كل من رئيس لواء العلاقات الخارجية، ورئيس لواء البحوث في هيئة الاستخبارات.

وسيبحث الجانبان بلورة استراتيجية واضحة لإعطاء الانطلاقة لإنتاج الدرونات بمختلف أنواعها، ناهيك عن مناقشة إمداد المغرب بأنظمة دفاعية متطورة كانت محل نقاش وزير الدفاع الإسرائيلي في الزيارة الأخيرة، وتشكيل حلف دفاعي موجه ضد إيران ومليشياتها المنتشرة في دول الساحل والصحراء.

وترى إسرائيل في المغرب الحليف الاستراتيجي الذي يمكن أن يعول عليه في أحلك الظروف، خاصة بعد بداية تشكل أحلاف عسكرية تقودها الدول العظمى تمهيدا لإمكانية أن تظهر أقطاب أخرى تقود العالم بعد بوادر أفول القطبية الأحادية.

وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وقّعت إسرائيل والمغرب مذكرة تفاهم أمنية خلال زيارة وزير دفاع الأولى بيني غانتس إلى الرباط، بهدف تنظيم التعاون الاستخباراتي والمشتريات الأمنية والتدريب المشترك.

وفي حينه، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري: “هو أول اتفاق من نوعه بين تل أبيب، ودولة عربية على الإطلاق”.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، إثر تجميدها من قبل الرباط عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام2000.

والمغرب، رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل منذ 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎