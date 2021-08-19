قائد الجيش الجزائري: الحرائق جزء من مؤامرة تحاك ضد البلاد

قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، أن الحرائق التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، هي جزء من مؤامرة كبيرة تحاك ضد الجزائر.

ودعا قائد الجيش إلى "مزيد من الحيطة والحذر لإحباط هذه المخططات".

وكانت الرئاسة الجزائرية اتهمت مجموعتين صنفتهما مؤخرا بين "المنظمات الإرهابية" بإشعال حرائق الغابات المدمرة هذا الشهر في البلاد، مشيرة إلى أن "إحداهما مدعومة من المغرب وإسرائيل".

وقالت إن المسؤولية الأساسية في الحرائق تقع على عاتق جماعتي "رشاد الإسلامية" و"الماك" وهي حركة انفصالية في منطقة القبائل".