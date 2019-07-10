قائد الجيش الجزائري: لا بديل عن الانتخابات.. وسنحارب العملاء

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية هي بمثابة "مفتاح حقيقي للولوج إلى بناء دولة قوية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجيش سيستمر في محاربة الفساد ومواجهة "العملاء" بإجراءات حازمة.

جاء ذلك خلال حفل تسليم جائزة الجيش الوطني الشعبي، لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2019 في طبعتها الثامنة.

وشدد قايد صالح على أن مواقف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي "ثابتة وصادقة حيال الوطن والشعب منذ بداية الأزمة... وهذا الثبات في الرأي والموقف، يأتي من ثبات المبدأ الوطني الذي تتبناه المؤسسة العسكرية، الرامي أساسا إلى مراعاة مطالب الشعب، وتطلعاته المشروعة أثناء التعامل مع مجريات إيجاد الحلول الدستورية لهذه الأزمة السياسية".

وأضاف: "في هذا السياق، تندرج المقاربة المعقولة التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الدولة فيما يتعلق بالجهد الواجب بذله من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية، فإننا بقدر ما نشجعها ونؤيد محتواها، فإننا نرى في مسعاها بأنها خطوة جادة ضمن الخطوات الواجب قطعها على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري على أهمية إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية، قائلا: "هذه الحلول التي نعتبر في الجيش الوطني الشعبي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي ثمرتها الدستورية والشرعية الأولى، ونعتبر بأنها تحمل في طياتها ما يكفل مواصلة أشواط إرساء قواعد دولة الحق والقانون التي تسودها النهضة الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والتماسك المجتمعي ويخيم عليها الأمن والاستقرار".