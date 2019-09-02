قائد الجيش الجزائري يدعو لانتخاب رئيس جديد للبلاد هذا العام

كانت الانتخابات مقررة في يوليو تموز لكن السلطات ألغتها لعدم وجود مرشحين ولم تحدد موعدا جديدا.

دعا قائد الجيش الجزائري احمد قايد صالح الاثنين إلى إجراء انتخابات هذا العام لاختيار رئيس جديد بعد الاحتجاجات الحاشدة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل نيسان.

وقال صالح "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا"، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية.

وبموجب القانون الجزائري، يتعين إجراء الانتخابات خلال 90 يوما من إعلان الهيئة.

وكانت الانتخابات مقررة في يوليو تموز لكن السلطات ألغتها لعدم وجود مرشحين ولم تحدد موعدا جديدا.

وطالب المحتجون أيضا بتأجيل الانتخابات لحين التخلص من النخبة الحاكمة القديمة بمن فيهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وطالما حث الجيش، الذي يلعب دورا محوريا في السياسة الجزائرية، المعارضة على التعاون لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وفتح القضاء الجزائري تحقيقات في الفساد مع كثيرين من المسؤولين الكبار السابقين وحلفاء بوتفليقة.

