قائد الحرس الثوري الإيراني: الظروف ليست مواتية للقضاء على إسرائيل

اعتبر القائد العام لقوات حرس الثورة الإيرانية الجنرال حسين سلامي أن “الظروف ليست مواتية للقضاء على إسرائيل”.

وقال في مقابلة مع قناة “الميادين”، نشرتها على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية، إن “هناك إمكانات كبيرة للقضاء على إسرائيل، لكن الظروف حتى الآن ليست مواتية لحدوث هذا الأمر”.

وأضاف :”الإسرائيليون أصغر وأعجز بكثير من الأمريكيين، وكل نقاطهم التي يحتلّونها في مرمى نيراننا”.

وقال: “يجب ألا يعتمد الإسرائيليون على الأمريكيين، فالآخرون فعلوا ذلك ولم يحققوا أي نتيجة”، مضيفا: “بنينا قدراتنا على مستوى عالمي، ولكي نصل إلى مستوى القوة العسكرية الأكبر في العالم”.

وبحسب سلامي فإن “أهداف إيران تتمحور حول انهيار الكيان الصهيوني والقضاء على وجوده وعلى الوجود الأمريكي في المنطقة”.

وكشف أن إيران كانت مستعدة لمواجهة سيناريوهات الحرب المختلفة مع الولايات المتحدة بعد التصعيد بين الجانبين بعد اغتيال الولايات المتحدة للقيادي بالحرس الثوري قاسم سليماني.

واعتبر سلامي أن “حزب الله اليوم أقوى بعشرات الأضعاف مما كان عليه في حرب عام 2006 ، واستطاع التغلب على التكفيريين… ويجب أن ينتبه الإسرائيليون إلى أنهم يواجهون حزب الله الذي بات أكثر تسلحاً ومناعة وخبرة”. (د ب أ)