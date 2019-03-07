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قائد القوات الاميركية بالشرق الاوسط لا يرى داعيا للانسحاب من افغانستان

قائد القوات الاميركية بالشرق الاوسط لا يرى داعيا للانسحاب من افغانستان
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