قائد القوات الاميركية يلتقي بالقيادة السعودية

قالت مصادر اعلامية سعودية ان الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي، والوفد المرافق له في الرياض

وافادت ان ولي العهد محمد بن سلمان استقبل المسؤول الاميركي الزائر بشكل منفرد



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة حسب وكالة الانباء السعودية الرسمية

وحسب مصادر متطابقة فقد بحث الجنرال مكينزي مع القيادة السعودية تطورات الحرب في اليمن الى جانب الجهود في الحرب على الارهاب حيث تعتبر السعودية واميركا شريكتان في الشمال السوري من خلال التواجد العسكري والدعم المادي في الوقت الذي بدأت واشنطن تبحث عن منطقة آمنة في المنطقة المذكورة لحماية تركيا من الاكراد

يشار الى ان السعودية اعلنت عن تقديمها مبالغ طائلة بهدف اعمار الشمال السوري وللحد من الانسحاب الاميركي من هناك تداركا لافساح الساحة للقوات الايرانية من التواجد في تلك المنطقة الاستراتيجية والتي ستربطها بالعراق والاراضي الايرانية