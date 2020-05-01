قائد القوات البحرية الايرانية يدعو الاميركيين لمغادرة الخليج

أكد قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، أن إيران ترصد جميع تحركات الولايات المتحدة في بحر عمان والخليج بعد ايام من اعتباره ان ما اعتبره "الخليج الفارسي" ملك لايران

ونقلت وكالة "تسنيم" عن تنكسيري قوله، في حوار إذاعي، إن "على الأمريكيين أن يغادروا المنطقة، لأنه بذهابهم ستكون المنطقة خالية من المشكلات".

واعتبر الأدميرال أن الهدف من وجود الولايات المتحدة في المنطقة هو "إثارة التوتر وتأجيج الأوضاع، فهم أينما ذهبوا تسببوا بزعزعة الأمن".

وأضاف أن تواجد الدول الأجنبية في المنطقة "أدى إلى زعزعة الأمن فيها بعدما كانت هادئة وكانت تعيش فيها الدول بأمان جنبا إلى جنب".

وأعرب تنكسيري عن اعتقاده بأن الخروج الأول للولايات المتحدة سيكون من العراق، "وإن شاء الله ستبدأ الدول الأخرى هذه الوتيرة".

ونفى قائد القوات البحرية أن تكون لبلاده أي نوايا عدوانية، قائلا: "بما أن منطقة الخليج الفارسي بيتنا، فنحن لسنا بصدد تأجيج النار في بيتنا، ولكننا نرفض أن تتعرض قوارب الصيد الإيرانية للتفتيش من قبل الأمريكيين، وكذلك تحليق المروحيات الأمريكية فوق منصاتنا النفطية، ونرفض الاستهزاء بحقوقنا".

وبشأن المواجهة الأخيرة بين الزوارق السريعة للقوة البحرية للحرس الثوري وبين البوارج الأمريكية في الخليج، في أواسط أبريل المنصرم، قال تنكسيري: "إنهم دخلوا في نطاق منطقة تدريباتنا، في حين أنه تم الإعلان مسبقا أن تدريبات ستجري في هذه المنطقة، إلا أنهم بصدد زعزعة الأمن بهذه الإجراءات، ولذلك أخطرناهم ليخرجوا من المنطقة".