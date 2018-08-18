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قائد طالبان يدعو واشنطن لاجراء محادثات لانهاء الحرب في افغانستان

قائد طالبان يدعو واشنطن لاجراء محادثات لانهاء الحرب في افغانستان
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