قائد عسكري ايراني: سنرد على أي تهديد اسرائيلي برد حاسم

أكد قائد عسكري ايراني، اليوم الأربعاء، أن رد جيش بلاده على أي تهديد اسرائيلي جديد، سيكون حاسما وعلى نفس المستوى.

ووجه قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي، اللواء غلام علي رشيد، تحذيره للحكومات والتيارات العميلة، ل"اسرائيل" بدفع الثمن غاليا، في حال تهديدها للأمن القومي لإيران.

وفي كلمة له خلال مناورات "اقتدار القوة البرية للجيش"، قال "رشيد": إن "أي إجراءات تهديدية من قبل الكيان الصهيوني ضد إيران سيتم تقييمها بناء على دعم أمريكا، وسيكون رد القوات المسلحة الإيرانية حاسما وعلى نفس المستوى"، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وأشار إلى "بعض التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين بشأن العمل العسكري ضد المنشآت النووية والمصالح والأمن القومي للجمهورية الاسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني يأتي في المقدمة من حيث تهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية".

وأضاف: "قادة القوة البرية للجيش، وفي ضوء الإحاطة الإستخباراتية وبذل الجهود، لا يرصدون تحركات العدو بصورة كاملة فقط، بل لديهم أيضا الاستعداد القتالي العالي جدًا لاستخدام القوة ضد أي معتد وتهديد".

وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، وجه "إنذارا إلى الجيش الأمريكي وإسرائيل والدول التي تستضيف قواتهما في المنطقة"، بسبب ما اعتبره "رفع مستوى تهديداتهما للأمن الإيراني".

وقال اللواء محمد باقري، إنه "وخلال الأشهر الأخيرة حاول الجيش الأمريكي الإرهابي التعويض عن سحب حاملات طائراته ومدمراته وحاملات المروحيات من الخليج وبحر عمان، بضم الكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للأطفال، إلى قيادة قوات سنتكوم الإرهابية".

وأكد باقري، جهوزية الجيش الإيراني لمواجهتهما، مشيرا إلى أن بلاده "وجهت إنذارا مكتوبا وأرسلت رسائل عبر وزارة الخارجية للدول المستضيفة للجيش الأمريكي، بالإضافة إلى توجيه إنذار أيضا عبر تعزيز التواجد الإيراني وزيادة مدى الدوريات الجوية والبحرية وتعميق المراقبة الاستخباراتية وتنفيذ مناورات مختلفة صاروخية وبالطائرات المسيرة وغيرها".

وكان الحرس الثوري الإيراني، حذر الاثنين الماضي، من "الوجود الذي لا يمكن تحمله للكيان الصهيوني في الأراضي الإسلامية وبالقرب من حدود إيران".

وقال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، خلال مراسم إزاحة الستار عن سفن جديدة، إن إيران "لن تسمح لبعض دول المنطقة بالارتباط مع الأعداء بسبب التداعيات الخطيرة على الأمن"، مضيفا: "إنهم يخلقون انعدام الأمن، الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه في الأراضي الأخرى"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأزاحت القوات البحرية الإيرانية، في وقت سابق، الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة بحضور رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد بحرية الحرس علي رضا تنكسيري، في بندر عباس.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، "تمت إزاحة الستار عن سفينة "الشهيد سليماني"، لإجراء الدوريات والمهام القتالية، وسفينة "الشهيد روحي" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة "الشهيد دارا" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ.