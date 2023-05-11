قائد "فاغنر": القوات الأوكرانية تتقدم بسرعة في هجومها المضاد

أكد قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوزين، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد، لإستعادة السيطرة على مدينة "باخموت".

وقال بريغوزين، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مارس الخداع والتضليل في تصريحاته التي تحدث فيها عن تأخر الهجوم المضاد لقوات بلاده، بحجة تلقي المزيد من المساعدات الغربية.

وأضاف بريغوزين، في تصريحات لوسائل إعلام روسية: "إن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية، يتقدم بسرعة قصوى".

وتابع: "لسوء الحظ، التقدم الأوكراني كان ناجحا جزئيا".

وأشار قائد مجموعة "فاغنر"، إلى أن القوات الأوكرانية تقترب من "باخموت"، ذات الموقع الإستراتيجي، والتي تشهد أشرس المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، منذ أشهر طويلة.

يشار إلى أن كل من بريغوزين والجيش الأوكراني، قالا إن قوات كييف هزمت وحدة من الجيش الروسي قرب باخموت، في تقدم كبير لأوكرانيا بالمعركة الطاحنة.

وكان بريغوزين، قد أثار في تصريحاته السابقة الجدل، بعد أن ألقى اللوم على كبار مسؤولي الدفاع الروس، في التراجع الميداني بجميع أنحاء "باخموت"، متهما أولئك القادة بعدم تقديم الذخيرة الكافية لقواته في المدينة.