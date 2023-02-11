قائد فيلق القدس يتفقد المناطق المنكوبة في سوريا (فيديو)

قام قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بجولة ميدانية في المناطق المنكوبة جراء الزلزال في سوريا الذي أسفر عن آلاف الضحايا.

ونشرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، لقطات للجنرال قاآني أثناء جولته الميدانية في المناطق السورية المنكوبة.

نشرت وسائل إعلام، اليوم السبت، مقطع فيديو، يظهر فيه القائد العام لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وهو يقوم بجولة ميدانية في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في سوريا.

وقال مصدر مطلع، إن "قاآني" أشرف على عمل كوادر فرق الإغاثة والإنقاذ الإيرانية، في المناطق المتضررة، وعمليات إزالة الأنقاض، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

يذكر أن إيران أرسلت 4 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا، أفرغت حمولتها في مطارات دمشق وحلب واللاذقية.

وتضم المساعدات الإنسانية الإيرانية، من خيام ومواد غذائية من التمور والأرز، والتونة، والمعكرونة ومعجون الطماطم.

وأسفر الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، فجر الإثنين الماضي، عن مصرع حوالي 25 ألف شخص، وإصابة عشرات آلاف الآخرين، في كلا البلدين.