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قائد "قسد": عملية مقتل البغدادي نتيجة عمل استخباراتي مشترك

منشور 27 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 09:28
قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي
قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي

نشر قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي تغريدة على "تويتر"، بعد تداول أخبار مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وقال عبدي: "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية"، في تلميح للأخبار التي تداولتها وسائل إعلام عالمية حول مقتل زعيم التنظيم الإرهابي.

بدوره، أكد التلفزيون الرسمي العراقي أن استخبارات البلاد ساعدت في تحديد مكان البغدادي.

 

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