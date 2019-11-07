"سوريا الديمقراطية" تحدد شرطين للتوصل إلى اتفاق مع النظام السوري

حدد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، شرطين للتوصل لاتفاق مع النظام السوري.

وقال في مقابلة مع “شبكة رووداو” الكردية العراقية: “حتى نتوصل مع النظام إلى اتفاق، لنا شرطان أساسيان: الأول، أن تكون الإدارة القائمة حاليا جزءا من إدارة سوريا عامةً، ضمن الدستور. والثاني، أن تكون قوات سوريا الديمقراطية، مؤسسة استقلالية، أو يمكننا القول أن تكون لها خصوصيتها ضمن منظومة الحماية العامة لسوريا”.

وكشف عن أن “حكومة النظام السوري تريد لهذه القوات أن تنضم إلى الجيش على شكل أفراد وأشخاص وقيادات. ومن جهتنا لا يمكن القبول بهذا الشكل”.

واعتبر أنه “ليست مهمة حكومة النظام السوري أن تجبر تركيا على التوقف (عن نشاطها في شمال سوريا) … وأن مجيئها إلى المنطقة الحدودية سياسي لا عسكري”.

وعن الوجود الأمريكي في مناطق آبار النفط، قال عبدي إن “الكل يعلم أن أمريكا لا تحتاج إلى النفط. هم يقولون إنهم لا يريدون أن يدخل هذا النفط في يد داعش ويد النظام السوري أو القوات الأُخرى، وينبغي أن يبقى الأمريكيون هنا حتى يكونوا جزءاً من هذا التوازن”. (د ب أ)