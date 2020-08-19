قائمة أنصار السيسي تحصد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ المصري

يضم مجلس الشيوخ، وهو هيئة استشارية بلا سلطات تشريعية تم تأسيسها عبر تعديل دستوري تمت الموافقة عليه العام الماضي، 200 عضو منتخب و100 يعينهم الرئيس.

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الأربعاء إن قائمة انتخابية مغلقة تتألف من 100 عضو ويهيمن عليها أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فازت بثلث مقاعد مجلس الشيوخ الجديد.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن نحو ثمانية ملايين فقط من بين أكثر من 62 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم يومي 11 و 12 أغسطس آب في انتخابات الغرفة الثانية من البرلمان المصري، بنسبة مشاركة وقفت عند حد 14.23 بالمئة.

ويضم مجلس الشيوخ، وهو هيئة استشارية بلا سلطات تشريعية تم تأسيسها عبر تعديل دستوري تمت الموافقة عليه العام الماضي، 200 عضو منتخب و100 يعينهم الرئيس.

وعلى غرار مجلس النواب، الغرفة الرئيسية في البرلمان المصري، من المتوقع أن يهيمن مؤيدو الرئيس وأنصاره على مجلس الشيوخ.

ويجري انتخاب مائة عضو بمجلس الشيوخ بنظام المقاعد الفردية و100 آخرين بنظام القائمة المغلقة، الذي يصوت فيه الناس للأحزاب بدلا من التصويت للأفراد.

وكانت القائمة المغلقة الوحيدة التي تقدمت للانتخابات هي التي يقودها حزب (مستقبل وطن) المؤيد بشدة للحكومة، رغم أنها تضم ​​ستة أعضاء من حزبين من ائتلاف كان يعارض التعديلات الدستورية في العام الماضي.

وقال إبراهيم إن القائمة نالت تأييد أكثر من 5 في المئة من الناخبين بجميع أنحاء البلاد، وهي النسبة القانونية اللازمة للإعلان عن فوزها بالتزكية.

وأعلن إبراهيم يوم الأربعاء أسماء 74 مرشحا فازوا بمقاعد فردية موضحا أن جولة الإعادة ستجرى في الثامن والتاسع من سبتمبر أيلول لتحديد الفائزين بالمقاعد الفردية الستة والعشرين المتبقية.

ويقول المسؤولون إن مجلس الشيوخ سيعزز المشاركة السياسية.

لكن مستوى التحضير للانتخابات كان ضعيفا، في ما أرجعه المعلقون لجائحة فيروس كورونا المستجد، وانخفاض مستوى الوعي بالمجلس الجديد، ولامبالاة الناخبين.

