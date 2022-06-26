قاتل طالبة المنصورة يدلي باعترافات صادمة في المحكمة (فيديوهات)

أدلى قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، اليوم الأحد، باعترافات جديدة وصادمة، حول جريمته، أمام القاضي خلال أولى جلسات محاكمته، ساردا تفاصيل علاقته بالطالبة نيرة.

وقال المتهم محد عادل أمام القاضي بعد اعترافه بارتكابه الجريمة : "من شهر ونص لقيت واحدة بتهددني وقالت لي هجيبلك رجالة يضربوك ويفضحوك، طبعا أنا اتصدمت والمكالمة دي استمرت ساعة وقالت لي كلام ماينفعش أقوله وكمية تهديدات".

وقرر رئيس محكمة جنايات المنصورة بهاء الدين المري، الأحد، تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل طالبة كلية الآداب نيرة اشرف إلى جلسة الثلاثاء

وقال المتهم باعترافاته: "أهلي مكانش عاجبهم الموضوع عشان هم ليهم نظرة، ومرضيتش أدخلهم في الموضوع عشان مكانش عاجبهم الموضوع من الأول ولا هي كانت عاجباهم، وفضلت مصدوم فترة، وجيت في يوم قلت أرد لها الشتيمة اللي هي شتمتها وعملت ميل وردت لها كل الشتايم عشان رد اعتباري بعد ما عملت لي بلوك من كل حتة".

وأردف المتهم: "أنا قعدت فترة مكنتش مصدق إنها هي اللي اتصلت وقالت لي الكلام ده وردت لها كل كلامها، وكانت حاطة في دماغها اني هرجع أطالبها بكل حاجة، وبعتتلي صاحبتها قالتلي لو فتحت بقك وطالبت بحاجة أنا عاملة محضر بكل حاجة وهأذيك وهجبلك ناس لو فتحت بقك وقعدنا نتحايل عليها نقولها مش عايزين حاجة منك ولو على الحاجات اللي كتبتها يعتبر أنت كتبتي زيها فاحنا يعتبر خالصين".

واستطرد: "هي كانت بتقول لأ، وقعدنا 3 شهور نقولها مش عايزين حاجة ولا هنطالب بحاجة وخلاص كل واحد من طريق، ونتقابل في النيابة، ولحد شهر 3 سنة 2021 قلتلها اللي عايزة تعمليه اعمليه..هي أصغر إخواتها وأنا كنت بكلم أهلها واخواتها عشان يحلوا الموضوع ويساعدونا ننهي الموضوع، فقالولي إحنا مالناش دعوة، وأبوها وأمها عملولي بلوك، وإخواتها قالوا إحنا ناس متجوزة ومالناش دعوة وروح اتكلم معاها في الكلية".

وأكمل المتهم محمد عادل: "نيرة راحت اتبلت عليا، وقالت ده اتهجم عليا وكان عايز يتعرضلي والأمن جه ومحدش كان مصدقها عشان الأمن عارفني وعارف إني ماليش في الحاجات اللي بتقول عليها دي، وروحنا بعد الامتحان زي تحقيق كدا، وقال لظابط الأمن أنا معرفوش ده بيطاردني واتقدملي وأهلي رفضوه وبيتهجم عليا وبيتعرضلي في كل حتة وماليش علاقة بيه".

جلسة يوم الثلاثاء

وتستمع المحكمة في جلسة الثلاثاء إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعدما استمعت الأحد لأقوال المتهم محمد عادل زميل الضحية في الدراسة، ومناقشته في أقواله التي أدلى بها تفصيليا أمام النيابة العامة، ووردت في قرار إحالته إلى محكمة الجنايات بعد 48 ساعة من الواقعة.

وأعلنت المحكمة أن جلسة الدفاع عن المتهم ستكون من دون تصوير، الثلاثاء، فيما ستكون جلسة النطق بالحكم التي لم يتحدد موعدها، علنية بحضور الدفاع وأسرة المجني عليها.

وطلب دفاع المتهم من هيئة المحكمة عرضه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، وتأجيل القضية لحين اطلاعه على أوراقها وإعداد مذكرة الدفاع.

محامي المتهم

وكان محامي المتهم بقاتل نيرة أشرف قد قال اليوم الأحد، إن لديه أدلة سيعرضها لهيئة المحكمة، ستغير وجهة نظر الرأي العام بشأن القضية التي هزت الشارعين المصري والعربي.

وجاءت تصريحات المحامي، قبل بدء أولى جلسات المحاكمة، وسط احتشاد عدد كبير من المواطنين بمحيط مجمع محاكم المنصورة، لإظهار تضامنهم مع المجني عليها، والمطالبة بالقصاص من المتهم.