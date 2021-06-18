قادة إثيوبيا صرحوا بنيتهم إبادة سكان تيغراي

جاءت التصريحات خلال محادثات مغلقة مع مبعوث الاتحاد الأوروبي.

قال قادة إثيوبيا في محادثات مغلقة مع مبعوث الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من العام الجاري، إنهم يعتزمون "إبادة سكان إقليم تيغراي لمدة 100 عام"، حسبما قال المبعوث نفسه هذا الأسبوع.

وحذر المبعوث الأوروبي من أن مثل هذا الهدف "يبدو بالنسبة لنا كتطهير عرقي".

وتعد تصريحات بيكا هافيستو، المبعوث الأوروبي ووزير خارجية فنلندا، والتي وصف فيها محادثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد ووزراء آخرين في فبراير الماضي، من أكثر التصريحات حدة حتى الآن بشأن الصراع حول إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا.

وجاءت التصريحات خلال جلسة نقاشية عقدت الثلاثاء مع لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي.

وقال أوتو تورتونين، المستشار الخاص لهافيستو، متحدثا إلى وكالة "أسوشيتد برس"، إن المبعوث "ليس لديه مزيد من التعليق على هذا الأمر".

وكان هافيستو، قال في فبراير الماضي إنه عقد "اجتماعات بناءة على مدار يومين وبشكل مكثف" مع آبي ووزراء رئيسيين بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في تيغراي، حيث قتل آلاف المدنيين وظهرت مجاعة في إقليم يقطنه 6 ملايين نسمة.

ولم يتضح من تصريحات هافيستو التي أدلى بها هذا الأسبوع أي من المسؤولين الإثيوبيين أدلى بالتعليقات بشأن إبادة سكان تيغراي.