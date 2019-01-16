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قادة الجيش الأميركي في العراق اقنعوا ترامب بالتمهل في الانسحاب من سوريا

قادة الجيش الأميركي في العراق اقنعوا ترامب بالتمهل في الانسحاب من سوريا
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