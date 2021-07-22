قادة الجيش الإماراتي في السعودية (صور)

زار مجموعة من كبار قادة القوات المسلحة الإماراتية، وحدات من قواتهم العاملة ضمن التحالف العربي في المملكة العربية السعودية.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "فقد قام كل من اللواء الركن سعيد الشحي قائد القوات البرية واللواء الركن طيار سعيد آل علي قائد الطيران المشترك واللواء الركن خليفة الهاملي قائد قوة الاحتياط بزيارات لقوات الواجب من قواتنا المسلحة العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".

وتابعت "تبادل قادة القوات المسلحة مع ضباط وضباط صف وأفراد قواتنا المسلحة التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحي، ونقل قادة القوات المسلحة تهاني القيادة الإماراتية تمنياتها لقوات الواجب التوفيق والسداد في مهامهم وواجباتهم".

وام



