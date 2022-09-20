قادة العالم في الامم المتحدة يركزون في خطاباتهم على الحرب الاوكرانية

تطرق قادة العالم الذين القو خطابات من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أنطلقت فعاليات دورتها الـ77 اليوم الثلاثاء الى الحرب في اوكرانيا ، وطالب غالبيتهم بتغليب الحل السلمي على الازمة

ماكرون: لن نهدم النظام العالمي الجديد

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها عودة إلى عهد الاستعمار، مؤكدا رفضه الاستسلام لـ"محاولة هدم النظام العالمي".

وقال ماكرون، مخاطبا الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أنطلقت فعاليات دورتها الـ77 اليوم الثلاثاء، إنه "كلما طالت الأزمة في أوكرانيا كلما أثرت على أمن أوروبا والعالم".

وأكد الرئيس الفرنسي أن دعم بلاده لأوكرانيا في مواجهة روسيا سيتواصل.

وشدد على أنه ينبغي على روسيا أن تعلم أنها لن تستطيع فرض سيطرتها في أوكرانيا بالطرق العسكرية.

وحذر الرئيس الفرنسي من أن "الحرب في أوكرانيا ستؤثر على سيادتنا جميعًا إذا لم ننتبه لذلك"، مشددا على أنه لا ينبغي الاستسلام لمحاولة هدم النظام العالمي.

وعلى صعيد آخر قال ماكرون إن الأزمة الغذائية ضربت كل أقطار العالم، متعهدا بتمويل تصدير القمح الأوكراني إلى الصومال.

أردوغان: الحل في الحوار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحرب في أوكرانيا لن يكون بها منتصر أو خاسر، مشيرًا إلى أن الحل في الحوار.

وعبر الرئيس التركي، في كلمته خلال أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن آماله في أن تفضي الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة لنتائج طيبة، مشيرًا إلى أن محطة زابوريجيا النووية تهدد أمن البشرية جمعاء.

وأشار إلى أن بلاده تعتزم أن نصبح دولة صفرية الانبعاث في عام 2053.

تميم: تطورنا لا يواكب مستوى تأثير الأزمات الدولية على العالم

حذر الشيخ تميم بن حمد أمير قطر من أن العالم أصبح أكثر تأثرا بالأزمات العالمية إلا أن تطورنا لا يواكب تلك التأثيرات لمجابهتها.

ودعا أمير قطر إلى وقف إطلاق النار ومواصلة السعي للتوصل لحل سلمي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

ولفت إلى أن بلاده تدرك تعقيدات الصراع بين روسيا وأواكرانيا، لكنه نبه إلى أن دوام الحرب بين روسيا وأوكرانيا لن يفضي لأي نتيجة والمآل في النهاية للحلول السلمية.

وأعرب أمير قطر عن أمله في أن يتحقق التوافق الوطني في العراق والسودان ولبنان، كما تطلع إلى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن.

وشدد على أنه لا بد من التوصل لاتفاق شامل بخصوص البرنامج النووي الإيراني بما يحمي المنطقة من وجود سلاح نووي.

وأشار إلى أن العالم يواجه أزمة طاقة غير مسبوقة، حيث يعيش ما يقرب من مليار شخص حول العالم وسط مخاوف من نقص الطاقة.

رئيس فنلندا: أوكرانيا تمارس حقها

قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، الثلاثاء، إن أوكرانيا تمارس حقها في الدفاع عن نفسها.

وأضاف نينيستو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، أن أزمات الطاقة والغذاء والتمويل تلقي بظلالها على الدول الفقيرة بشكل أكبر.

وأكد أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في مآس كبيرة، وهو انتهاك لمواثيق الأمم المتحدة ، مشيرا إلى أن أوكرانيا تمارس حقها في الدفاع عن نفسها.

واليوم الثلاثاء، انطلقت أعمال اليوم الأول من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهيمنت ملفات أوكرانيا والتغير المناخي والطاقة على كلمات غالبية المتحدثين.

العاهل الأردني: علينا الاتحاد لمواجهة الازمات

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن العالم يشهد الآن أزمات متعددة مثل العنف المتنامي وأزمات المناخ، بالإضافة إلى خطر الجوع.

وأضاف العاهل الأردني، في كلمته خلال أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه على دولنا أن تتحد لتنفيذ الأهداف العالمية لمواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن بلاده بحاجة إلى شراكات قادرة على إحداث تغيير حقيقي لمواجهة الأزمات.

وفيما قال إن سلاسل الإمداد العالمية مهددة الآن بسبب الحرب في أوكرانيا، أكد أن العديد من الدول الغنية واجهت نقصًا في الغذاء لأول مرة في التاريخ المعاصر.

وأشار إلى أنه لن تزدهر أي دولة إن لم تتمكن من توفير الغذاء بتكلفة مناسبة لكل أسرة، مؤكدًا أن بلاده لطالما كانت داعمة لاستقرار المنطقة.

وأكد العاهل الأردني، أن بلاده أسست شراكات متعددة الأطراف مع الإمارات ومصر والبحرين ودول أخرى في المنطقة، مشيرًا إلى أن عمّان تتطلع لبناء شراكات تكاملية في المنطقة تستثمر في إمكانيات كل بلد لتحقيق المصلحة المشتركة.

انطلاق الجمعية العامة للأمم المتحدة

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي من المقرر أن تناقش عدة ملفات في مقدمتها الحرب في أوكرانيا والتغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العالم يمر بأزمات خطيرة والتحديات تنتشر أكثر.

وأضاف غوتيريش: "هناك من يحتاج لمساعدات عاجلة في ظل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا"، مؤكدا أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إنجاز متعدد الأطراف.

وتابع: "لم يتحقق الاستقرار في سوق الأسمدة، فالعالم سيعاني أزمة غذاء العام المقبل.. السلع الغذائية لا تخضع للعقوبات".

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن الأزمة في أوكرانيا وأزمات الدول النامية والطاقة والمناخ يجب أن توحد المجتمع الدولي لمواجهتها.

ولفت الانتباه إلى أن الانقسامات الجيوسياسية تتسبب في تشتت مجلس الأمن.