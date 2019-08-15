قادة ايران يحرضون اللبنانيين لفتح جبهة حرب مع اسرائيل

بشكل غير مباشر يحاول قادة ايران حض ودفع اللبنانيين لفتح جبهة حرب مع اسرائيل لتخفيف الضغط الدولي على طهران ولاستخدام حزب الله على حساب اللبنانيين ورقة ضغط ايرانية في مواجهة ايران

ويقول القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن “حزب الله اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل وحده في أي حرب محتملة”.

التصريحات من سلامي تاتي بعد ساعات من اعتبار وزير الخارجية الايراني جواد ظريف ان اللبنانيين قادرون على هزيمة اسرائيل لوحدهم

وقال ظريف في "تهنئة" لحزب الله بذكرى حرب ال 33 يومًا "أن النصر كشف حقيقة النظام الإسرائيلي".

وأضاف ظريف "هذا النصر كان انتصارا للمنطقة بأسرها وللحقوق الدولية وللعلاقات الدولية في المنطقة ".

وتابع: أن شعوب المنطقة والعالم مدينون لمقاومة الشعب اللبناني وللمقاومة الإسلامية ولحزب الله الذين واجهوا غطرسة الكيان الصهيوني و هزموه . كما واجهوا إرهاب الجماعات التكفيرية و على رأسها داعش . فقد قاوموا هذا التهديد الإرهابي والتكفيري الذي كان بمثابة بلاء على العالم ".

وفي هذه الحرب قتلت اسرائيل 1200 لبناني ودمرت البنية التحتية للبلاد

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سلامي: اللبنانيون اقوياء

من جهته قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي أن “سياسة العدو في المنطقة أدت إلى زيادة نفوذ إيران وتشكيل جبهة موحدة أمام الكيان الصهيوني، والعدو كان يريد الحد من نفوذ إيران الإقليمي من خلال فرض مؤامرة التكفيريين على المنطقة”، وفق تعبيره.

وأكد اللواء حسين سلامي أن “إيران ستكون قبل أن يصل العدو إلى أي مكان، ولن نسمح أن تكون المنطقة مكاناً يجول فيه كيفما يشاء”.