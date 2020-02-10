قادة "حزب- الله" يشترون منازلا بملايين الدولارات في دمشق

أفادت مصادر إعلامية محلية إن قادة في ميليشيا "حزب الله" اللبناني، اشتروا عقارات في أحد أرقى أحياء العاصمة دمشق المعروف بغلاء أسعار العقارات فيه والتي تقدر بملايين الدولارات.

وبحسب موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل أخبار دمشق وريفها، فإن عمليات الشراء بحي "المالكي" الدمشقي جرت بالتنسيق مع ضباط بالفرقة الرابعة في نظام الأسد.

ووثق الموقع شراء قادة في "حزب الله" عقارين تجاريين وأربعة منازل منذ مطلع العام الجاري، تعود ملكيتهم لعوائل دمشقية، وأشار إلى أن المشترين سهلوا عمليات نقل الأموال للبائعين من خلال تسليمهم في العاصمة اللبنانية بيروت، ودول أخرى بهدف تجنب الملاحقة الأمنية.

وبحسب الموقع فإن عمليات البيع لصالح شخصيات أجنبية هي الأولى من نوعها في سوريا، حيث كانت تقتصر سابقا على إيجار المنازل وعقارات غادر أصحابها خارج البلاد.

يُذكر أن ميلشيا "حزب الله" اللبناني تنتشر في مناطق متفرقة من سوريا لمساندة قوات نظام الأسد، مثل في الغوطة الشرقية ودير الزور ومنطقة القلمون وريف حمص، وباتت تنتشر في أحياء جنوب دمشق وشرقي حلب إلى جانب القوات الإيرانية.